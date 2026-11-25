Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Kent merkezine bağlı Sazlıca beldesinde yaşayan A.A'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde hareketsiz buldukları A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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