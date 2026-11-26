AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "AK Parti'de sizin kaynaklarınız şeffaf ve en verimli şekilde harcanır. Biz ancak ve ancak sizin değerlerinizin emanetçisiyiz." dedi.

Niğde'de belediyenin 2. Etap Kayardı Millet Bahçesi ve Horanta Kayardı Kafe'nin açılışında konuşan Demir, AK Parti'nin Türkiye'de yaklaşık 40 milyon insana belediyecilik hizmeti sunduğunu söyledi.

Demir, belediye başkanlarının şehirlerin fiziki yapısının yanı sıra çocukların yetiştiği, kişilik ve kimlik kazandığı, arkadaşlarıyla vakit geçirirken şehrin kültürünü tanıdığı yaşam alanlarının oluşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

REKLAM

Belediyelerin bir şehrin hem geçmişini imar ettiğini hem de geleceğine şekil verdiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Biz aldığımız bu görevlerle layık olduğunuz hizmetin en güzelini yerine getirmek için uğraşıyoruz ve bunu yaparken bu dönemlerin bir emanet olduğunun bilinciyle yapıyoruz. Sizden toplanan vergilerle oluşturduğumuz bütçeyi sizin çocuklarınıza, kadınlarınıza, gelecek yatırımlarınıza dönüştürmek için bunu emanet bilinciyle yapıyoruz. Aynı zamanda bunu bir dava anlayışıyla yapıyoruz. AK Parti'de sizin kaynaklarınız şeffaf ve en verimli şekilde harcanır. Biz ancak ve ancak sizin değerlerinizin emanetçisiyiz."

REKLAM

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bu tür yatırımların şehrin yeşil alanlarını artırdığına dikkati çekti.

Ailelere ve çocuklarına güvenli, huzurlu ve keyifli yaşam alanları sunduklarını dile getiren Akmeşe, "Millet bahçeleri insanlarımızın bir arada vakit geçirdiği, doğayla iç içe olduğu ve sosyal hayatın merkezinde yer alan ortak alanlar. Şehirlerin gelişimi yalnızca yeni yapılarla değil, bu yapıların insan hayatına kattığı değerlerle de ölçülür. Bu açıdan bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve şehrimizin sosyal hayatının zenginleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

REKLAM

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da yatırımların kente hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise emeği geçenlere teşekkür ederek, kente yeni millet bahçelerinin yapılacağını söyledi.

İl Müftü Vekili Mücahit Göktaş'ın dua etmesinin ardından kurdelesi kesilen millet bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir ile Belediye Başkanı Özdemir, daha sonra Bedesten Kent Müzesi, 100. Yıl Kütüphanesi ve mahalle pazarını gezdi.