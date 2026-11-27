Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, öğrenciler ve personelin olası yangın ve afet durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversite arasında yürütülen afet bilinci ve acil durum hazırlık çalışmaları kapsamında Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu binasında tatbikat düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzman personelinin organizasyonunda, kentte görevli paydaş kurumların desteğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, yangın ve tahliye senaryoları uygulandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç, afetlere dirençli bir kampüs ve toplum oluşturmanın önemine değindi.

Uygulamalı tatbikatlarla öğrencilerin ve personelin kriz anlarında doğru ve hızlı hareket etme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Korkanç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen AFAD başta olmak üzere paydaş kurumlara, üniversite yönetimine, personele ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.