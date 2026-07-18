Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 30 yıl önceki mezunları buluştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 30 yıl önceki mezunları "Mezunlar Buluşması" programında bir araya geldi.



Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, spor bilimleri fakültesinin üniversitenin eğitim öğretimindeki ilk fakültelerden biri olduğunu söyledi.



Uslu, fakültenin 1996'da verdiğini ilk mezunları görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Birçok alanda mezun yetiştirdiklerini belirten Uslu, "Bunları görmekten dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Spor Bilimleri Fakültemiz daha önce eski binasındaydı, bu sene itibarıyla 7 bin metrekarenin üzerindeki binamıza geçiyoruz ve eğitim öğretimi orada başlıyor. Bundan sonraki süreçte de bu kalabalığı artırarak burada buluşmak istiyoruz." diye konuştu.



Organizasyonu düzenleyen eski mezun Burçin Esen de sadece mezun buluşması gerçekleştirmediklerini ifade etti.



Yaklaşık 30 yıl önce aynı sıraları paylaştıklarını anlatan Esen, "Aynı hayalleri kurduğumuz yıllara yeniden dokunuyoruz. Bu hikaye aslında küçük bir hayalle başladı ama o hayalin en güzel gerçeği tam karşımda duruyor." dedi.



Konuşmaların ardından hatıra defterinin imzalandığı etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

