Niğde Valisi Akmeşe, POMEM öğrencileriyle buluştu

Öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dileyen Akmeşe, "Geleceğimizin teminatı olan genç polis adaylarımızı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında ve üstlenecekleri kutsal görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık, göreviniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, zorlu sınav ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayarak polis olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akmeşe, POMEM'de eğitimlerine başlayan 807 polis adayının katıldığı ilk derste "Kamu Yönetimi" konusunu anlattı.

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