Niğde'de 2 bin 92 kişi uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 18 etkinlik gerçekleştirildi.

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