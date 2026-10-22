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        Niğde'de 2 bin 92 kişi uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirildi

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 18 etkinlikte, 2 bin 92 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Niğde'de 2 bin 92 kişi uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirildi

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 18 etkinlikte, 2 bin 92 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 18 etkinlik gerçekleştirildi.

        Düzenlenen etkinliklerde 2 bin 92 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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