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        Niğde'de sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürüldü

        Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezine uzak kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Niğde'de sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürüldü

        Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezine uzak kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

        Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konaklı kasabasında düzenlenen sağlık taraması etkinliğinde, vatandaşlara sigara bırakma danışmanlığından kanser taramalarına, çocuk gelişiminden beslenme danışmanlığına kadar birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, toplum sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri vatandaşlara yerinde ve ücretsiz olarak ulaştırıldı.

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        Birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu

        Program kapsamında Mobil Sigara Bırakma Polikliniği aracılığıyla vatandaşlara hekim tarafından sigara bırakma danışmanlığı verildi. Çocuk gelişimi hizmetleri kapsamında ise 26 yaş grubundaki çocukların büyüme ve gelişim değerlendirmeleri yapılarak aileleri bilgilendirildi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmetleri kapsamında rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları gerçekleştirildi. Diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konusunda danışmanlık hizmeti sunulurken, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri de verildi.

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        Yaşlı ve hastaların sağlık durumları değerlendirildi

        Etkinlik kapsamında evde sağlık hizmeti alan hastalar ve yaşlıların uzman hekim tarafından sağlık durumları değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik incelemelerde bulunuldu. Mobil Sağlıklı Hayat Ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturulması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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