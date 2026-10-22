Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de Kamu Spor Oyunları'nda üç branşın şampiyonları belli oldu

        Niğde'de Kamu Spor Oyunları'nda üç branşın şampiyonları belli oldu

        Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında voleybol, futsal ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Niğde'de Kamu Spor Oyunları'nda üç branşın şampiyonları belli oldu

        Niğde’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında voleybol, futsal ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı.

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üç branşta dereceye giren takımları açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spora katılımını artırmak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde’de çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Yaklaşık 20 gün süren organizasyon kapsamında 3x3 basketbol, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında kamu çalışanları mücadele etti. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında tamamlanan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımları duyurdu.

        REKLAM

        Futsalda kup Niğde İl Özel İdaresi'nin

        Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen futsal müsabakaları da final karşılaşmalarıyla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan mücadelelerin ardından Niğde İl Özel İdaresi şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Niğde Valiliği B (Gençlik Gücü Spor) ikinci olurken, Valilik A (MEB) takımı üçüncülüğü elde etti.

        Masa tenisinde Valilik A birinci oldu

        Hız, dikkat ve reflekslerin ön plana çıktığı masa tenisi müsabakalarında ise Valilik A takımı turnuvayı birinci sırada tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ikinci, Devlet Su İşleri (DSİ) takımı ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımlar Niğde'yi temsil edecek

        REKLAM

        Kamu çalışanlarının spor aracılığıyla bir araya geldiği organizasyonda dereceye giren takımların Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edeceği, başarılı olan ekiplerin ise Türkiye şampiyonasına katılacağı belirtildi.

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müsabakalarda mücadele eden tüm takımlar tebrik edilerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Niğde'de 2 bin 92 kişi uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirildi
        Niğde'de 2 bin 92 kişi uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirildi
        Niğde'de sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürüldü
        Niğde'de sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürüldü
        Niğde Halk Eğitimi Merkezi, Erasmus+ deneyimlerini Çiftlik'te paylaştı
        Niğde Halk Eğitimi Merkezi, Erasmus+ deneyimlerini Çiftlik'te paylaştı
        Spor dostu kampüste etkinlikler başladı
        Spor dostu kampüste etkinlikler başladı
        Niğde'de Kamu Spor Oyunları'nda voleybol şampiyonu belli oldu
        Niğde'de Kamu Spor Oyunları'nda voleybol şampiyonu belli oldu
        Niğdeli mücellit 36 yıldır yıpranan kitapları okurlarıyla buluşturuyor
        Niğdeli mücellit 36 yıldır yıpranan kitapları okurlarıyla buluşturuyor