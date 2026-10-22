Niğde'de yerli patates çeşitlerinin hasadı yapıldı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yerli patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yerli patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Nedim Akmeşe Yerli ve Milli Patates Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilçeye bağlı Şeyhler köyünde düzenlenen hasada katıldı.
Hasatta Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Saruhan, Niğşah ve Nahita çeşitleri toplandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akmeşe, yerli patates çeşitlerinin üreticilerle daha geniş ölçekte buluşturulması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve kentin üretim gücünün artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Hasadın bereketli olmasını dileyen Akmeşe, projede emeği geçen üreticilere ve kurumlara teşekkür etti.
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