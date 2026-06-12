Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde Valisi Akmeşe'den Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Niğde Valisi Akmeşe'den Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Niğde Valisi Akmeşe'den Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akmeşe, mesajında, milletin huzur ve güvenliği için ülkenin dört bir yanında fedakarca hizmet veren Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Devletin köklü kurumları arasında yer alan teşkilatın disiplini, sorumluluk bilinci ve vazife anlayışıyla millettin takdirini kazandığını belirten Akmeşe, kamu hizmetinin en saygın temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

        Jandarma Teşkilatının değişen ihtiyaçlarına uyum sağladığını aktaran Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Teknolojinin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanarak hizmet kalitesini sürekli geliştirmektedir. Vatandaşlarımızla kurduğu güven ilişkisi ve insan odaklı yaklaşımıyla devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmeye devam etmektedir. Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi
        Niğde'de "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi
        Niğde'de şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Niğde'de şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Niğde-Bor yolunda trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        Niğde-Bor yolunda trafik kazası: 4 kişi yaralandı
        Tarlada ve evde arama yapıldı, uyuşturucu madde ele geçirildi
        Tarlada ve evde arama yapıldı, uyuşturucu madde ele geçirildi
        Niğde polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
        Niğde polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı