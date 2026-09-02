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        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, haklarında 7 ayrı suçtan 13 yıl ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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