Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 131 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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