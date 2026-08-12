Niğde'de 238 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Hacı Şerife Pelit, El Kardeşler ve Ulu Camisi'ndedeki 238 öğrenciye, "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.