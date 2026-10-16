Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de alt geçide sıkışan tır kurtarıldı

        Niğde'de alt geçide sıkışan tır kurtarıldı

        Niğde'de iş makinesi taşıyan tır, sıkıştığı alt geçitten ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Niğde'de alt geçide sıkışan tır kurtarıldı

        Niğde'de iş makinesi taşıyan tır, sıkıştığı alt geçitten ekiplerce kurtarıldı.

        Ş.K. yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 EU 3166 plakalı tır, Niğde-Kayseri kara yolu Amas Bulvarı'nda 4 metre yüksekliğindeki alt geçide sıkıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce lastiklerinin havası indirilen tır, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Tırın üstündeki iş makinesinde ve alt geçitte hasar oluştu.

        Tırın sıkışması nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, kurtarma çalışmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Niğde'de kamu çalışanları şampiyonluk için ter döküyor
        Niğde'de kamu çalışanları şampiyonluk için ter döküyor
        Niğde'de 6 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi
        Niğde'de 6 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi
        Niğde'de 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Niğde'de 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Niğde'de 1001 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı
        Niğde'de 1001 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Niğde'de 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi