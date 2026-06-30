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        Niğde'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sıcak asfalt serimi yapılıyor

        Niğde Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Niğde'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sıcak asfalt serimi yapılıyor

        Niğde Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efendibey Mahallesi Amas Bulvarı, Kadife, Özgü, Övgü, Sultan, Çiftlik Bağları, Uzun Sokak ve Selçuk Mahallesi Kanal Caddesi ile Şehitler Mahallesi Saylan Sokak'ta yürütülen asfalt serim işlemleri tamamlandı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir çalışmaların tamamlandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, günü kurtarmak yerine geleceği inşa ettiklerini ifade etti.

        Havaların düzelmesiyle ekiplerin aralıksız çalıştığını belirten Özdemir, çalışmaların kısa sürede bitmesi için yoğun mesai harcadıklarını aktardı.

        Yapılan altyapı çalışmalarının 40 yıl Niğde'nin yağmur suyu hattı ve kanalizasyon ihtiyacını karşılayacağına değinen Özdemir, şunları kaydetti:

        "Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaları tekrar yerinde görüyoruz, tespit ediyoruz. Amas Bulvarı'nın altyapısı bitti ve yaklaşık 3,5 kilometrelik bir asfaltlama çalışması yapıldı. Ata Sanayi yolundan Gümüşler Kavşağı'na kadar olan kısımda çalışmalar devam ediyor. Bir tarafta garımızın hemen yanında alt geçit çalışmalarımız, Özel İdare Kavşağı'nda ve Yeşilburç yolunda çalışmalarımız sürüyor. İlhanlı Mahallesi'nde ara sokaklarda hem altyapı çalışması hem de elektrik hatlarının yeraltına alınması devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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