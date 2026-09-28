Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Niğde'de çalıştığı balkondan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Niğde'de çalıştığı balkondan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Selçuk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katındaki balkonda çalışan Emre Bayhan (33), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Bayhan, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutu...
        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutu...
        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi...
        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi...
        Genç kadın milli boksörler, Dünya Şampiyonası öncesi Niğde'de güç depoluyor
        Genç kadın milli boksörler, Dünya Şampiyonası öncesi Niğde'de güç depoluyor
        Niğde'de ilkokulun yanındaki parkta kurusıkı tabancayla görülen iki şüpheli...
        Niğde'de ilkokulun yanındaki parkta kurusıkı tabancayla görülen iki şüpheli...
        Niğde'ye gelen akademisyenler Gümüşler Manastırı'nı gezdi
        Niğde'ye gelen akademisyenler Gümüşler Manastırı'nı gezdi
        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce koordinasyon toplantısı yapıldı
        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce koordinasyon toplantısı yapıldı