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        Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi öldü

        Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi öldü

        Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde yapılan düğünde İ.O. (43) tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

        Kurşunun isabet ettiği Nuh Öztürk (44), başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, olay yerinden kaçan İ.O'yu kısa sürede evinde gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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