Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi öldü
Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.
Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde yapılan düğünde İ.O. (43) tabancayla rastgele havaya ateş açtı.
Kurşunun isabet ettiği Nuh Öztürk (44), başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olay yerinden kaçan İ.O'yu kısa sürede evinde gözaltına aldı.
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