Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, iklim değişikliğinin halk sağlığına etkilerini ve sürdürülebilir yaşamı ele alan bir etkinlik düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen 'İklim için gençlik, sağlık için gelecek: Sürdürülebilir sosyal sorumluluk atölyeleri' projesinin etkinliği iki oturumda yapıldı. Akademisyenlerle öğrencileri bir araya getiren etkinlikte karbon ayak izinden kompost yapımına kadar çeşitli konularda atölyeler gerçekleştirildi. Genç Yeşilay Kulübü Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Özge Kayacu; akademik danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uğurlu’nun üstlendiği etkinlikte Doç. Dr. Ferdane Koçoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Artan Onat ve Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur konuşmacı olarak yer aldı. Sunumlarda iklim krizinin halk sağlığına etkileri, ekolojik eşikler, biyoekonomi çözümleri ve sürdürülebilir yaşam ele alındı. Öğleden sonra düzenlenen öğrenci atölyelerinde karbon ayak izi, iklim değişikliği ve halk sağlığı, sürdürülebilir beslenme, tüketim ve sıfır atık, sürdürülebilir kampüs ve kompost yapımı konuları işlendi.

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Projenin ikinci aşamasında Genç Yeşilay Kulübü üyelerinin Aliya İzzetbegoviç İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle birlikte fidan dikeceği, projeyle öğrencilerin çevre ve iklim değişikliği konularındaki farkındalığının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.