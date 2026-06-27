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        Niğde'de gölette boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

        Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler beldesinde gölete düşerek boğulan 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Niğde'de gölette boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

        Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler beldesinde gölete düşerek boğulan 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kulaksız için Gümüşler beldesindeki Yeni Gümüş Camisi'nde tören düzenlendi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız'ın cenazesi, Hüdaverdi Baba Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Kulaksız'ın ailesi ve yakınları ile Vali Yarmdıcısı Soner Divli, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile vatandaşlar katıldı.

        Ailesiyle dün Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'nda gezen Gökçe Kulaksız (16), burada düştüğü gölette boğulma tehlikesi geçirmiş, ailesinin yardımıyla göletten çıkarılan çocuk kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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