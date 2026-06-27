Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçinin cenazesi defnedildi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Nuri Özkan'ın cenazesi toprağa verildi.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Özkan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.



Öğle vakti ağabeyi olan emekli imam tarafından kılınan cenaze namazının ardından Özkan'ın cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.



Cenazeye, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş yaralanmıştı.

