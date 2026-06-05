Niğde'de hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla eğitim verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.





E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 11 akademisyen tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde hükümlülere sosyal gelişim, iletişim, kişisel farkındalık ve toplumsal uyum gibi çeşitli konularda eğitim verildi.





Eğitimlerin ardından başarı gösteren hükümlülere, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.





Ayrıca, ceza infaz kurumunda görev yapan ve yürütülen çalışmalarda görev alan üç infaz ve koruma memuruna Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren tarafından teşekkür belgesi verildi.





Programa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Cumhuriyet Savcısı Eren Yetişir, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Şule Bulut Gümüş, kurum ikinci müdürleri, personeller ile hükümlü ve tutuklular katıldı.



