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        Niğde'de sahipli köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sahipli köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Niğde'de sahipli köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sahipli köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre dün Divarlı beldesinde annesiyle bir evin önünden geçtiği sırada 2 yaşındaki Egemen Asaf Çakmak'a bir bahçedeki sahipli köpek saldırdı.

        Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Köpek saldırısında yaralanan Çakmak'ın başına 22 dikiş atıldığı öğrenildi.

        Anne Esra Pınar Çakmak, AA muhabirine, yeğeni ile oğluyla yolda yürüdüğü sırada komşusunun evinin bahçe kapısının açık olduğunu söyledi.

        Bahçedeki köpeğin bağlı olduğunu düşündüğünü anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

        "Köpek birden saldırdı, ben normalde bağlı biliyordum meğer değilmiş. Saldırınca direkt küçük kızı kaptı, ben o çocuğu ittim. Ondan sonra bana saldırdı. Ben düştükten sonra Egemen'i aradan aldım ve direkt kafasına saldırdı. Kafasına saldırınca ben iki taş fırlattım ama fayda etmedi. Bu yaklaşık bir ay önce de bana saldırdı. Ben 'abla ya köpeği tut ya dışarı at veya bir şey yap' dedim. Onlar beni dinlemedi. Ben kendisinden şikayetçiyim. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da aynı şekilde olacak. Mahalle de şikayetçi. Benim canım acıyor o gün ben onu görünce bayıldım. İki gündür yoğun bakımdaydı daha yeni servise çıktı. Sokak köpekleri toplansın, sahipli köpekler de denetlensin."

        Çakmak, köpeğin çocuğu kafasından ısırdığını ve beynin hasar göreceğinden korktuklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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