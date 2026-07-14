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        Niğde'de sahte içki operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Niğde'de sahte içki operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1020 litre sahte içki ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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