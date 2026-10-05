Niğde'de sis etkili oldu
Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Giriş: 05.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.
Sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
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