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        Niğde'de sis etkili oldu

        Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Niğde'de sis etkili oldu

        Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.

        Sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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