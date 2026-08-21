Niğde'de sporcular egzersiz sonrası çevreyi temizledi

Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Meydan Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, minik sporcular egzersiz yapıp çevre temizliği gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe kayıtlı ilkokul öğrencilerinden oluşan minik sporcuların hem fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hem de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Medet Bozkurt, "Biz doğanın sahibi değil, misafiriyiz. Doğayı paylaşma süresi boyunca bize ait olmayan bir yere zarar vermek, aksine bizden sonra gelecek insanlardan daha temiz ve güzel bir çevreden ayrılan herkesin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.