Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 63 AIK 563 plakalı otomobil ile 33 ANE 816 plakalı tır Gedelözü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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