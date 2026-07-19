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        Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 63 AIK 563 plakalı otomobil ile 33 ANE 816 plakalı tır Gedelözü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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