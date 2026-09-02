Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök kenevir ve 278 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök kenevir ve 278 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelinin yakalanmasına ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir eve operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 3 kök kenevir bitkisi, 278 gram kubar esrar ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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