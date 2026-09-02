Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 3 kök kenevir bitkisi, 278 gram kubar esrar ve cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelinin yakalanmasına ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

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