Vali Akmeşe, 807 polis adayıyla derste buluştu
Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerine başlayan 33. Dönem öğrencileriyle "Kamu Yönetimi" konulu ilk derste bir araya geldi.
Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerine başlayan 33. Dönem öğrencileriyle "Kamu Yönetimi" konulu ilk derste bir araya geldi.
Türk Polis Teşkilatının yeni mensupları olmak için Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan 807 polis adayı, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecekleri eğitim sürecine başladı.
Program kapsamında öğrencilerle buluşan Vali Akmeşe, "Kamu Yönetimi" konulu derste polis adaylarıyla bir araya gelerek kamu hizmetinin önemine dikkat çekti.
Vali Akmeşe'den genç polis adaylarına başarı mesajı
Polis adaylarının heyecanını ve azmini paylaşan Vali Akmeşe, gençlerin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Polis Teşkilatının birer mensubu olmaları temennisinde bulundu.
Vali Akmeşe, yaptığı açıklamada, "Zorlu sınav ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayarak Türk Polis Teşkilatımızın şerefli bir mensubu olma yolunda ilk adımlarını atan 807 genç polis adayımızın heyecanına ve azmine ortak olduk. Geleceğimizin teminatı olan genç polis adaylarımızı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında ve üstlenecekleri kutsal görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan 33. Dönem öğrencileri, eğitim süreçlerini tamamlamalarının ardından Türk Polis Teşkilatı bünyesinde görev almaya hazırlanacak.
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