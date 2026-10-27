AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Kadirli ve Sumbas'ta incelemelerde bulundu
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde incelemelerde bulundu.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Yanık, Kadirli ilçesindeki temasları kapsamında yapımı süren İsmail Sefa Vayısoğlu Kültür Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.
Bülbül Deresi ıslah çalışmalarını inceleyen Yanık, gazetecilere, aşırı yağış sonucu taşkınlara yol açan derede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Kadirli'de yürütülen projelerle ilgili de bilgi veren Yanık, ilçenin altyapı sorunlarıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Daha sonra Sumbas'a geçen Yanık, ilçeye kazandırılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılacağı alan ile ilçe merkezinde devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.