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        Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında yaşamını yitirdi

        Görev yaptığı Ağrı'dan düğün hazırlığı için memleketi Osmaniye'ye dönen jandarma uzman çavuş Ali Akçay, Sumbas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında yaşamını yitirdi

        Görev yaptığı Ağrı'dan düğün hazırlığı için memleketi Osmaniye'ye dönen jandarma uzman çavuş Ali Akçay, Sumbas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Alibeyli köyündeki yolda Akçay'ın (23) kullandığı 06 FVC 247 plakalı otomobil ile Y.K. idaresindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Akçay ve Y.K, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran'da nişanlısıyla yapacağı düğün için izne ayrılıp memleketine döndüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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