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        Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı

        Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı

        Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı.

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında bir çocuğa elektronik sigara kullandırıldığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğünün derhal çalışma başlattığını belirtti.

        İnceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun annesi H.Y'nin gözaltına alındığını ifade eden Serdengeçti, olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve çocuğun korunmasına yönelik gerekli işlemlerin de başlatıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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