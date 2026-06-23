Osmaniye'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Osmaniye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürüp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.
Giriş: 23.06.2026 - 18:35 Güncelleme:
Osmaniye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürüp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.
Alibeyli Mahallesi’de dün çıkan kavgada Bayram Güloğlugil'i bıçakla öldürüp kaçan Ökkeş G. saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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