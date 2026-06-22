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        Osmaniye'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Osmaniye'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alibeyli Mahallesi'nde, Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavganın büyümesi üzerine Ökkeş G, yanında getirdiği bıçakla Güloğlugil'i yaraladı.

        Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Güloğlugil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olay sonrası kaçan Ökkeş G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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