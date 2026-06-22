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        Osmaniye'de tankerden otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de lastikleri alev alan akaryakıt tankerinden otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Osmaniye'de tankerden otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de lastikleri alev alan akaryakıt tankerinden otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tankerin lastikleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.

        Aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Rüzgarın etkisiyle yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tanker ve otluk alandaki yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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