Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

        Osmaniye'de "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Osmaniye'de "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

        Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

        İlçede bulunan yarış pistinde gerçekleştirilen yarışlarda 7 kategoride 52 at mücadele etti.

        Yarışlarda dereceye giren atların jokey ve sahiplerine para ve çeşitli ödüller verildi.

        Düziçi Rahvan At Derneği Başkanı Ali Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bugüne kadar yapılan 15 yarışın 6'sının Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 9'unun ise Düziçi Belediyesi tarafından düzenlendiğini söyledi.

        Yarışların 700 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirildiğini belirten Çalık, "Rahvan atlar, tarihimizde önemli yeri olan atlardır. Az yem yiyen, az su içen, uzun süre yol gidebilen ve binicisini sarsmadan taşıyan özelliklere sahiptir. Yanal ayaklarını kullanarak kendine özgü yürüyüş sergiler. Bu yarışlarla bu kültürün yaşatılmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Osmaniye'nin yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı
        Osmaniye'nin yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı
        Osmaniye'de sınava saniyelerle geç kalan aday içeri alınmadı
        Osmaniye'de sınava saniyelerle geç kalan aday içeri alınmadı
        Osmaniye'de simitçi süreyi hatırlattı, son anda gelen aday içeri alınmadı
        Osmaniye'de simitçi süreyi hatırlattı, son anda gelen aday içeri alınmadı
        Telefon dolandırıcılarına açık hat temin eden 4 şüpheli tutuklandı
        Telefon dolandırıcılarına açık hat temin eden 4 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye merkezli "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Osmaniye merkezli "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Osmaniye'de 50 milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
        Osmaniye'de 50 milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama