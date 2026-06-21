Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi öldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti. Mehmetli Beldesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Remzi Ömür (73) dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, Ömür'ün cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan Ömür'ün cenazesi, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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