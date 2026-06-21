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        Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi öldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi öldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Mehmetli Beldesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Remzi Ömür (73) dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, Ömür'ün cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta buldu.

        Sudan çıkarılan Ömür'ün cenazesi, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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