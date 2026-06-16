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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

        Ruhsatsız 3 tüfek ve 6 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, firari 19 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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