Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı. Ruhsatsız 3 tüfek ve 6 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, firari 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

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