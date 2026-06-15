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        Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevi önünde bekleyen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevi önünde bekleyen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

        Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki otoparkta 11 Haziran’da düzenlenen saldırı sonrası gasbettikleri otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan 3 zanlının ardından olaya karıştıkları öne sürülen 16 şüpheli daha jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u serbest bırakıldı, 9’u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan çalıntı araçtaki 3 zanlının, polis ekiplerince yakalanma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.


        - Olay

        Cezaevi önündeki otoparkta bekleyen gruba, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

        Kaçmaya çalıştıkları araçla kaza yapan zanlılar, yoldan geçen sürücünün otomobilini gasbetmiş, polis ekiplerince durdurulan çalıntı araçtaki 3 kişi gözaltına alınmıştı. Araçtaki incelemede 3 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, olay yerinde de tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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