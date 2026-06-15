Osmaniye'de su kuyusuna düşen buzağıyı itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'de su kuyusuna düşen buzağı itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Giriş: 15.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
Osmaniye'de su kuyusuna düşen buzağı itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Rızaiye Mahallesi'ndeki kuyuya buzağı düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, kuyuya kurdukları üç ayak sistemiyle hayvanı çıkardı.
Buzağı, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
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