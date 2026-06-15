Osmaniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim K'nin kullandığı otomobil, Çiğdem köyündeki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aracın şarampole devrildiğini görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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