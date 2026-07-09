Kadirli ilçesinde sıcaktan etkilenen işçi ve sürücülere suyla limonata ikramı

Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması gerçekleştiren işçi ve sürücülere limonata ile su dağıttı.



Kadirli-Adana kara yolunda çalışma yapan işçileri ziyaret eden gönüllüler, onlara ve yoldan geçen sürücülere ikramda bulundu.





Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş, gazetecilere, havanın sıcak olmasından dolayı su ve limonata dağıtarak, vatandaşların serinlemesine yardımcı olduklarını söyledi.

