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        Kadirli ilçesinde sıcaktan etkilenen işçi ve sürücülere suyla limonata ikramı

        Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması gerçekleştiren işçi ve sürücülere limonata ile su dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kadirli ilçesinde sıcaktan etkilenen işçi ve sürücülere suyla limonata ikramı

        Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması gerçekleştiren işçi ve sürücülere limonata ile su dağıttı.

        Kadirli-Adana kara yolunda çalışma yapan işçileri ziyaret eden gönüllüler, onlara ve yoldan geçen sürücülere ikramda bulundu.


        Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş, gazetecilere, havanın sıcak olmasından dolayı su ve limonata dağıtarak, vatandaşların serinlemesine yardımcı olduklarını söyledi.

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