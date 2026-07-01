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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-30 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ile kesici alet, 11 tüfek fişeği, 1 çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, firari 22 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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