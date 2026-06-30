Osmaniye'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ADA 907 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü, kenara çekerek aracını terk etti. Görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.