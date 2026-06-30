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        Osmaniye merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 25'i tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Osmaniye merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 25'i tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştığını belirlediği organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Osmaniye, Ankara ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, 10 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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