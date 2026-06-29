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        Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt köyü yakınlarında yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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