Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt köyü yakınlarında yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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