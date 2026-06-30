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        Osmaniye'de terör örgütü El Kaide operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Osmaniye'de terör örgütü El Kaide operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.Z'nin (39) terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ve örgütün faaliyetlerine katıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, C.Z'yi Kerimli köyündeki ikametine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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