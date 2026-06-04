Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı
Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında açılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.
Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında açılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.
Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.
Daha sonra, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve diğer ilgililer tarafından yıl boyunca kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Merkez müdürü Remzi Beyoğlu, düzenledikleri eğitimlerle insanların meslek sahibi olmasına önemli katkıda bulunduklarını belirterek, açtıkları 118 kurs programına katılan 1930 kursiyerden 696'sının sertifika aldığını kaydetti.
Kaymakam Dolu ve diğer yetkililer, daha sonra sergiyi gezdi.
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