Kadirli'de liseler arası bilgi yarışması yapıldı

Kadirli ilçesinde lise öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgi yarışması düzenlendi.

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