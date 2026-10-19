Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan kişinin cinayete kurban gittiği iddiası

        Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan kişinin cinayete kurban gittiği iddiası

        Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski eşi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan kişinin cinayete kurban gittiği iddiası

        Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski eşi tutuklandı.

        Mehmet Çabuk'un kız kardeşinin bir televizyon programına katılarak ağabeyinin 10 yıl önce eski eşi ve onun kocası tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlknur D. ve kayınvalidesi Selma D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlknur D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Selma D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Bir televizyon programına katılan Aynur Çabuk'un, 2016'dan beri haber alınamayan ağabeyinin, eski eşi İlknur D. (34) ve kocası İbrahim Ozan D. (35) tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlknur D. ve kayınvalidesi Selma D'yi (69) İstanbul'da gözaltına alıp Osmaniye'ye getirmişti.

        İlknur D'nin başka suçtan tutuklu eşi İbrahim Ozan D, cezaevinde verdiği ifadede, Çabuk'u öldürüp annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etmişti.

        Jandarma ekiplerince adrese götürülen İbrahim Ozan D'nin gösterdiği yerde polis kontrolünde iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan ve Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, incelenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Kadirli'de liseler arası bilgi yarışması yapıldı
        Kadirli'de liseler arası bilgi yarışması yapıldı
        Osmaniye'de 10 yıllık kayıp soruşturmasında eski eş tutuklandı
        Osmaniye'de 10 yıllık kayıp soruşturmasında eski eş tutuklandı
        Hokey Süper Ligi'nde Osmaniye etabı tamamlandı
        Hokey Süper Ligi'nde Osmaniye etabı tamamlandı
        Osmaniye'de zeytinciliğin yükselen değeri Ellek'te festival coşkusu
        Osmaniye'de zeytinciliğin yükselen değeri Ellek'te festival coşkusu
        Osmaniye'de zeytin festivaline traktör çekme yarışması damga vurdu
        Osmaniye'de zeytin festivaline traktör çekme yarışması damga vurdu
        Osmaniye'de Yaşar Kemal'in köyü kültür ve sanatla renklendi
        Osmaniye'de Yaşar Kemal'in köyü kültür ve sanatla renklendi