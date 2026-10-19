Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan kişinin cinayete kurban gittiği iddiası

Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski eşi tutuklandı.

Mehmet Çabuk'un kız kardeşinin bir televizyon programına katılarak ağabeyinin 10 yıl önce eski eşi ve onun kocası tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlknur D. ve kayınvalidesi Selma D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlknur D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Selma D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Bir televizyon programına katılan Aynur Çabuk'un, 2016'dan beri haber alınamayan ağabeyinin, eski eşi İlknur D. (34) ve kocası İbrahim Ozan D. (35) tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlknur D. ve kayınvalidesi Selma D'yi (69) İstanbul'da gözaltına alıp Osmaniye'ye getirmişti.

İlknur D'nin başka suçtan tutuklu eşi İbrahim Ozan D, cezaevinde verdiği ifadede, Çabuk'u öldürüp annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etmişti.

Jandarma ekiplerince adrese götürülen İbrahim Ozan D'nin gösterdiği yerde polis kontrolünde iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan ve Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, incelenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.