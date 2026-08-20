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        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adana'da görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adana'da görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Yıllık izninde memleketi Kadirli'ye giden Yalçınöz (49), fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalçınöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Hastane morgundan alınan Yalçınöz'ün cenazesi, Sofular köyündeki Bolat Mezarlığı'na götürüldü.

        Uzman çavuş Yalçınöz'ün naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Törene Yalçınöz'ün ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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